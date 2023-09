Bank of America Quartalszahlen-Vorschau: Umsatzsteigerung und Gewinnerwartungen trotz negativer Börsentrends

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America":

In 19 Tagen wird die Bank of America aus Charlotte, USA ihre Quartalszahlen für das dritte Quartal präsentieren. Aktionäre und Analysten sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen zu erwarten sind. Auch die Entwicklung der Bank of America Aktie im Vergleich zum Vorjahr wird genau beobachtet.

Nur noch 19 Tage bis zur Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen! Die Bank of America hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 214,64 Mrd. EUR und Anleger warten gespannt auf das Ergebnis. Laut Datenanalyse gehen Experten aktuell von einem leichten Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorquartal aus. Im dritten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 23,01 Mrd. EUR, während jetzt mit einem Anstieg um +6,80 Prozent auf 23,64 Mrd. EUR gerechnet wird. Der Gewinn soll sich voraussichtlich um -1,20% auf 6,57 Mrd. EUR...