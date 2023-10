Bank of America Quartalszahlen: Prognose zeigt Umsatzplus von 81,18% und Gewinnsteigerung von 62,14%

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America":

In knapp drei Monaten wird das Unternehmen Bank of America aus Charlotte, USA, seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt, mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen sie rechnen können und wie sich die Bank of America Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Die Bank of America Aktie wird in 98 Tagen ihre Quartalszahlen veröffentlichen. Die aktuelle Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 207,22 Milliarden EUR. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Laut aktuellen Datenanalysen prognostizieren die Analystenhäuser ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum vorherigen Quartal. Im vierten Quartal 2022 erzielte die Bank of America einen Umsatz von 23,21 Milliarden EUR. Nun wird mit einem Anstieg um +81,18 Prozent auf 42,05 Milliarden EUR gerechnet. Auch der Gewinn...