Bank of America Quartalszahlen: Prognose und Ausblick für Aktie trotz Umsatzrückgangs

In knapp sechs Wochen wird Bank of America, das in Charlotte, USA ansässige Unternehmen, seine Quartalszahlen für das 3. Quartal präsentieren. Wie werden die Umsatz- und Gewinnzahlen ausfallen? Und wie hat sich die Bank of America Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Am Tag der Veröffentlichung der Quartalszahlen wird die Bank of America Aktie mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 208,42 Mrd. EUR an den Start gehen. Aktionäre und Analysten sind gleichermaßen gespannt auf das Ergebnis. Laut aktueller Datenanalyse erwarten Analystenhäuser jedoch einen leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal. Während Bank of America im 3. Quartal 2022 noch einen Umsatz von 22,55 Mrd. EUR verzeichnen konnte, wird für dieses Jahr ein Minus von -0,90 Prozent auf 21,48 Mrd. EUR prognostiziert. Auch der Gewinn soll...