Bank of America Quartalszahlen: Gewinnerwartung +1,20% und Umsatzprognose steigt um +6,20%

In 101 Tagen wird das Unternehmen Bank of America, mit Sitz in Charlotte, Vereinigte Staaten, seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen. Gibt es positive Entwicklungen im Vergleich zum Vorjahr?

Nur noch 101 Tage bis zur Bekanntgabe der neuen Quartalszahlen der Bank of America Aktie. Das Unternehmen hat aktuell eine Marktkapitalisierung von 213,92 Mrd. EUR. Die Ergebnisse werden vor Börseneröffnung erwartet und sowohl Aktionäre als auch Analysten sind gespannt auf die Zahlen. Laut Datenanalyse rechnen die Analystenhäuser mit einem leichten Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz 22,52 Mrd. EUR und nun wird ein Anstieg um +6,20 Prozent auf 23,01 Mrd. EUR erwartet. Auch beim Gewinn wird eine...