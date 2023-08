Bank of America Quartalszahlen: Erwartetes Umsatzplus und Auswirkungen auf Aktienkurs

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America":

In gut zwei Monaten wird die Bank of America, mit Sitz in Charlotte, USA, ihre Quartalszahlen für das dritte Quartal präsentieren. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Performance der Bank of America Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Vorfreude steigt: In nur noch 58 Tagen wird die Bank of America ihre aktuellen Quartalszahlen bekanntgeben. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt derzeit beeindruckende 213,95 Mrd. EUR. Analysten und Investoren sind gleichermaßen gespannt auf das Ergebnis dieser Präsentation. Laut aktueller Datenanalyse gehen Branchenexperten von einem leichten Umsatzplus gegenüber dem Vorquartal aus. Im dritten Quartal 2022 erreichte die Bank of America einen Umsatz von 22,50 Mrd. EUR, während nun ein Sprung von +7,00% auf 23,15 Mrd. EUR erwartet wird. Auch der Gewinn...