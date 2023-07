Bank of America Quartalszahlen: Analysten prognostizieren Umsatz- und Gewinnsteigerung

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America":

In etwas mehr als zwei Monaten wird Bank of America seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal präsentieren. Anleger und Analysten sind gespannt, mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen zu rechnen ist. Zudem stellt sich die Frage, wie sich die Bank of America Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Derzeit liegt die Marktkapitalisierung des Unternehmens bei 235,12 Mrd. EUR. In 81 Tagen werden daher die neuen Quartalszahlen erwartet. Laut aktuellen Datenanalysen gehen Analystenhäuser von einem leichten Umsatzplus gegenüber dem Vorquartal aus. Im dritten Quartal 2022 erzielte Bank of America einen Umsatz von 22,18 Mrd. EUR. Nun wird ein Anstieg um +7,00 Prozent auf voraussichtlich 22,83 Mrd. EUR erwartet. Beim Gewinn prognostizieren Experten eine Veränderung um -0,00 Prozent auf einen Wert von 6,41 Mrd. EUR.

Auf...