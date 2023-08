Bank of America Quartalsprognose: Umsatzsteigerung und Gewinnpotential trotz negativem Kurstrend erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America":

In knapp zwei Monaten wird die Bank of America, mit Hauptsitz in Charlotte, USA, ihre Quartalsbilanz für das dritte Quartal veröffentlichen. Aktionäre sind gespannt und fragen sich schon jetzt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen zu erwarten sind. Gleichzeitig interessiert sie natürlich auch, wie sich die Bank of America Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Momentan stehen wir noch 54 Tage vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen. Die Bank of America Aktie hat aktuell eine Marktkapitalisierung von 212,73 Mrd. EUR. Alle Augen sind nun auf das Unternehmen gerichtet und Investoren sowie Analysten warten ungeduldig auf die Ergebnisse.

Experten gehen momentan davon aus, dass es im Vergleich zum Vorquartal einen leichten Umsatzanstieg geben wird. Im dritten Quartal 2022 hatte die Bank of America einen Umsatz von 22,51...