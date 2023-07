Bank of America Quartalsprognose: Erwarteter Gewinnrückgang trotz positivem Aktientrend

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America":

In nur 77 Tagen wird die Bank of America ihre Quartalsbilanz für das dritte Quartal präsentieren. Aktionäre sind gespannt, wie hoch der Umsatz und der Gewinn für diesen Zeitraum ausfallen werden. Auch die Entwicklung der Bank of America Aktie im Vergleich zum Vorjahr interessiert viele Anleger.

Aktuell hat das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 230,30 Mrd. EUR. In den kommenden Quartalszahlen wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht zurückgeht. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 22,24 Mrd. EUR, während jetzt ein Rückgang um -3,40 Prozent auf 20,66 Mrd. EUR prognostiziert wird. Auch beim Gewinn rechnen Analysten mit einer Veränderung nach unten von -9,90 Prozent auf 5,79 Mrd. EUR.

Auf das ganze Jahr betrachtet sind die Prognosen ebenfalls eher pessimistisch. Der Umsatz soll um -4,00...