Bank of America Quartalsbilanz Vorschau: Aktionäre gespannt auf Umsatz- und Gewinnentwicklung

In knapp 75 Tagen wird die Bank of America ihre Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie auf die Entwicklung der Bank of America Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Aktuell liegt die Marktkapitalisierung des Unternehmens bei beeindruckenden 230,22 Mrd. EUR. Kurz vor Börseneröffnung werden dann die neuesten Quartalszahlen präsentiert, was voraussichtlich für viel Aufmerksamkeit sorgen wird. Laut aktuellen Analysen rechnen Experten mit einem leichten Rückgang des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Während im dritten Quartal 2022 noch ein Umsatz von 22,23 Mrd. EUR erzielt wurde, prognostizieren Analysten nun einen Rückgang um -3,00 Prozent auf 20,74 Mrd. EUR. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um -9,90% fallen und sich auf 5,79 Mrd. EUR...