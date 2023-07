Bank of America Quartalsbilanz-Vorhersage: Umsatz- und Gewinnsteigerung erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America":

In nur 91 Tagen wird die Bank of America ihre Quartalsbilanz für das 3. Quartal bekanntgeben. Aktionäre sind gespannt darauf, welche Umsatz- und Gewinnzahlen sie erwarten können und wie sich die Bank of America Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 210,53 Mrd. EUR ist die Bank of America ein bedeutendes Unternehmen auf dem Markt. Die Quartalszahlen werden mit großer Aufmerksamkeit erwartet. Laut aktuellen Analysen rechnen Experten mit einem leichten Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Im 3. Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 21,82 Mrd. EUR, nun wird ein Anstieg um +6,20 Prozent auf 22,28 Mrd. EUR prognostiziert. Der Gewinn soll voraussichtlich um -1,20% fallen und sich auf 6,23 Mrd. EUR belaufen.

Auf Jahressicht zeigen sich die Analysten optimistisch für...