Bank of America Quartalsbilanz: Umsatz- und Gewinnprognose im dritten Quartal 2023

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America":

In nur 43 Tagen wird die Bank of America, ein in Charlotte, USA ansässiges Unternehmen, ihre Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie auf die Entwicklung der Bank of America-Aktie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Die Marktkapitalisierung der Bank of America liegt derzeit bei beeindruckenden 211,40 Mrd. EUR. Viele warten gespannt auf die Ergebnisse vor Börseneröffnung. Laut aktuellen Analysen wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht steigt. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz von Bank of America noch 22,74 Mrd. EUR – nun wird ein Sprung um +7,00 Prozent auf 23,39 Mrd. EUR prognostiziert. Der Gewinn wird voraussichtlich um -1,20 Prozent sinken und sich somit auf 6,49 Mrd. EUR belaufen.

Auf Jahresbasis zeigen sich die...