Bank of America Quartalsbilanz Prognose: Umsatzsteigerung und Gewinnaufstieg erwartet

Die Bank of America hat angekündigt, in 100 Tagen ihre Quartalsbilanz für das 4. Quartal vorzulegen. Investoren und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Performance der Bank of America Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 207,11 Mrd. EUR hat die Bank of America viel zu bieten. Die Analysten rechnen damit, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal deutlich steigen wird. Im 4. Quartal 2022 lag der Umsatz bei 23,20 Mrd. EUR, aber es wird erwartet, dass er um +80,97 Prozent auf 41,98 Mrd. EUR ansteigt.

Auch beim Gewinn wird ein Zuwachs prognostiziert – voraussichtlich um +61,94% auf insgesamt 10,92 Mrd. EUR.

Wenn wir uns das Gesamtbild anschauen, sind die Aussichten für das Geschäftsjahr positiv: Der Umsatz soll um +80,97% steigenfallen und der Gewinn könnte...