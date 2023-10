Bank of America Quartalsbilanz in 96 Tagen: Aktienkurs und Gewinnerwartungen im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America":

Bank of America, ein in Charlotte, USA ansässiges Unternehmen, wird in 96 Tagen seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Bank of America Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Bank of America Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 208,67 Mrd. EUR und es verbleiben nur noch 96 Tage bis zur Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Es wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal deutlich steigt. Im vierten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 23,37 Mrd. EUR, während jetzt mit einem Anstieg um +83,90 Prozent auf 42,99 Mrd. EUR gerechnet wird. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +64,76% auf 11,20 Mrd. EUR steigen.

Für das Gesamtjahr sind die...