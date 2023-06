Bank of America Quartalsbericht: Analysten prognostizieren Umsatz- und Gewinnsteigerung

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America":

In knapp drei Wochen wird das US-amerikanische Unternehmen Bank of America seinen Quartalsbericht für das zweite Quartal vorlegen. Die Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Bank of America Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Bank of America Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 204,33 Mrd. EUR. Am Tag der Veröffentlichung der Quartalszahlen wird sich zeigen, wie sich diese Zahlen entwickelt haben. Laut aktuellen Datenanalysen rechnen Analysten mit einem deutlichen Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Im zweiten Quartal 2022 lag der Umsatz bei 20,71 Mrd. EUR und es wird erwartet, dass er um +10,50 Prozent auf 23,00 Mrd. EUR steigt. Der Gewinn soll voraussichtlich um +17,80% auf 6,72 Mrd. EUR ansteigen.

Für das Gesamtjahr sind die Prognosen ebenfalls optimistisch: Der...