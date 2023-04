Bank of America: Mittelfristiges Kursziel bei 32,98 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America":

Die Bankanalysten sind sich einig: Die Aktie von Bank of America ist derzeit unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 32,98 EUR. Dies entspricht einem potentiellen Verlust für Investoren in Höhe von -17,23%.

• Am 21.04.2023 stieg die Aktie um +0,17%

• Das Guru-Rating beträgt nun 3,65 nach zuvor 3,85

• Der Anteil optimistischer Analysten liegt bei 50%

In den letzten fünf Handelstagen gab es einen Rückgang um -1,29%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet. Während sechs Analysten die Aktie als starken Kauf bewerten und sieben weitere das Rating “Kauf” vergeben haben, sehen elf Experten die Bankaktie neutral und nur zwei empfehlen den Verkauf.

Das Guru-Rating bestätigt diesen Trend mit einem Wert von aktuell 3,65 (vorher: 3,85). Trotz des schwachen Trends gibt es jedoch immer noch Optimismus...