Bank of America: Kursziel von 32,93 EUR liegt vor

Die Aktie der Bank of America wird nach Ansicht von Analysten gegenwärtig nicht angemessen bewertet. Das reale Kursziel liegt um -17,77% unter dem aktuellen Preis.

• Am 20.04.2023 fiel die Aktie der Bank of America um -1,06%

• Das aktuelle Kursziel beträgt 32,93 EUR

• Das Guru-Rating wurde auf 3,65 aktualisiert

Am gestrigen Tag verzeichnete die Bank of America am Finanzmarkt einen Rückgang von -1,06%. Damit ergibt sich ein Plus von +0,92% über den Zeitraum der letzten fünf Handelstage und einer ganzen Woche. Der Markt scheint in dieser Hinsicht momentan eher pessimistisch zu sein.

Obwohl die Entwicklung überraschend war, sind sich die Analysten in den Bankhäusern einig.

Das mittelfristige Ziel für das Unternehmen liegt bei einem Kurswert von 32,93 EUR.

Wenn sie richtig liegen sollten Anleger mit Kaufinteresse allerdings eine...