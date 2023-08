Bank of America: Gespannte Erwartung auf Quartalszahlen und Aktienkurstrend

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America":

In genau 60 Tagen wird die Bank of America ihre Quartalszahlen für das 3. Quartal präsentieren. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen, sowie die Entwicklung der Bank of America Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Bank of America ist derzeit an der Börse mit einer Marktkapitalisierung von 225,56 Mrd. EUR gelistet. Alle Augen sind nun auf das bevorstehende Quartalsergebnis gerichtet. Aktuellen Datenanalysen zufolge erwarten Analysten einen leichten Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum vorherigen Quartal. Im 3. Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 22,47 Mrd. EUR, während nun ein Sprung um +7,00% auf 23,12 Mrd. EUR prognostiziert wird.

Auch der Gewinn soll sich leicht verändern und voraussichtlich um -1,20% auf 6,42 Mrd. EUR fallen.

Im Jahresvergleich zeigt sich eine eher optimistische...