Bank of America: Erwarteter Umsatzanstieg und Gewinnrückgang in Q3 - Prognosen und Ausblick

In knapp drei Wochen wird die Bank of America, mit Hauptsitz in Charlotte, USA, ihre Quartalsbilanz für das dritte Quartal veröffentlichen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung des Aktienkurses im Vergleich zum Vorjahr.

Die derzeitige Marktkapitalisierung der Bank of America beläuft sich auf 214,69 Mrd. EUR. Die Bekanntgabe der Quartalszahlen steht unmittelbar bevor und sorgt für Spannung am Markt. Analysten gehen davon aus, dass es im Vergleich zum vorherigen Quartal zu einem leichten Umsatzanstieg kommen wird. Im dritten Quartal 2022 erwirtschaftete die Bank of America einen Umsatz von 23,02 Mrd. EUR, während nun ein Plus von +6,80 Prozent auf 23,64 Mrd. EUR erwartet wird. Beim Gewinn prognostizieren Experten hingegen einen Rückgang um -1,20 Prozent auf 6,57 Mrd....