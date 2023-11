Bank of America: Erwarteter Umsatzanstieg um +77,54% in Q4 2023 - Experte prognostiziert Gewinn von +26 ,43%

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America":

In knapp zwei Monaten wird die Bank of America, mit Hauptsitz in Charlotte, USA, ihre Quartalsbilanz für das vierte Quartal 2023 veröffentlichen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie auf die Entwicklung der Bank of America-Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 205,29 Mrd. EUR steht das Unternehmen kurz vor der Veröffentlichung seiner Quartalszahlen. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal deutlich steigen wird. Im vierten Quartal 2022 erzielte die Bank of America einen Umsatz von 23,00 Mrd. EUR und nun wird ein Anstieg um +77,54% auf 40,83 Mrd. EUR erwartet. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +58,64% auf 10,61 Mrd. EUR steigen.

Auf Jahresbasis sind die Analysten optimistisch gestimmt und prognostizieren einen Anstieg des Umsatzes um +77,54% auf 40,27 Mrd. EUR sowie einen Gewinnanstieg um +58,64% auf denselben Betrag im Gegensatz zum Vorjahr mit einem Gewinn von 25,39 Mrd. EUR erreichte.

Die Reaktion der Aktionäre lässt sich schon jetzt teilweise beobachten: In den letzten 30 Tagen hat sich der Kurs um +2,89% verändert.

+26 ,43%. Aktionäre, die jetzt investieren möchten, können laut Expertenschätzungen mit einem Gewinn von +26 ,43% in einem Jahr rechnen.

Die Charttechnik zeigt einen stark positiven Trend bei der Bank of America-Aktie. Der gleitende Durchschnitt von 50 bietet keine Widerstände.

