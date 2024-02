Bank of America: Diese Aktien könnten überraschen

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America":

Laut der Bank of America haben einige Aktien jetzt Überraschungspotenzial, das sich im Kurs niederschlagen dürfte. Ein klares Kaufsignal für Anleger?

Aktien mit einem hohen idiosynkratischen Risiko hängen stärker an ihren eigenen Ergebnissen als an makroökonomischen Entwicklungen. Dies bedeutet, dass die Erträge direkte Auswirkungen auf die Börsenkurse haben und externe Stimmungen deutlich weniger ins Gewicht fallen.

Aktien für die Outperformance

Auf Basis dieser Kennzahl (Wert von 0 = starker Bezug des Aktienkurses zum Makroumfeld/Wert ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.