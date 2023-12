Bank of America: Diese 17 Small Caps trotzen der Rezession

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America":

Small Caps bewegen sich aktuell auf einem historisch günstigen Niveau, was primär daran liegt, dass Investoren weiter Angst vor einem Wirtschaftsabschwung haben, der vor allem die kleinen Unternehmen trifft. Allerdings meinen die Experten der Bank of America, dass diese 17 Small Caps in der Krise sogar besser laufen können als der breite Markt.

Laut den Experten der Bank of America sind Small Caps im Verhältnis zu Large Caps so günstig wie seit dem Jahr 2001 nicht mehr. So liegt das Index-KGV des S&P SmallCap 600 bei aktuell 14,1 gegenüber dem ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.