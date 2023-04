Bank of America: Analysten sehen Kursziel bei 32,91 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America":

Die Aktie von Bank of America wird derzeit von vielen Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt laut Experten bei 32,91 EUR, was einem potentiellen Verlust von -17,42% entspricht.

• Am 21.04.2023 fiel der Wert um -0,29%

• Guru-Rating beträgt nun 3,65 nach zuvor 3,85

• Der Anteil optimistischer Analysten liegt bei 50%

In den letzten fünf Handelstagen verlor die Aktie insgesamt -2,22%, was auf eine momentan pessimistische Stimmung am Markt hinweist. Während einige Analysten die Einschätzung teilen und einen starken Kauf empfehlen (6), setzen andere daraufhin ein “halten” Rating (11) oder gar einen Verkauf (2). Dennoch sind rund die Hälfte aller analysierenden Experten optimistisch gestimmt und bewerten das Unternehmen mit “Kauf”.