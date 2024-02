Bank of America: Amerikanische Aktien mit bis zu 97% Kurspotenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America":

Für diese Aktien sind die Analysten der Bank of America besonders optimistisch und sehen im Zuge einer "Verbreiterung" der Rallye bis zu 97% Kurspotenzial:

In einem kürzlich veröffentlichten Strategiebericht hat die Bank of America eine neue Prognose zur Entwicklung des Marktes in den Raum gestellt. Die Analysten des Geldhauses vermuten, dass nach einer Rallye, die im Wesentlichen 2023 von den Magnificent Seven (Apple, Meta & Co.) getrieben wurde, Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe des S&P500 Aufholpotenzial haben.

Amerikanische ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.