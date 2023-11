Bank of America: Aktionäre warten gespannt auf Quartalszahlen und möglichen Gewinn von +4,04%

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America":

Die Bank of America wird in 46 Tagen ihre Quartalsbilanz für das vierte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die aktuelle Marktkapitalisierung der Bank of America beträgt 214,27 Mrd. EUR. Analysten gehen davon aus, dass es im Vergleich zum vorherigen Quartal zu einem leichten Umsatzrückgang kommt. Im vierten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 22,42 Mrd. EUR, während für das aktuelle Quartal ein Rückgang um -67,99 Prozent auf 7,18 Mrd. EUR erwartet wird. Auch der Gewinn dürfte um -79,21 Prozent auf 1,36 Mrd. EUR fallen.

Für das Gesamtjahr sind die Prognosen eher pessimistisch: Ein erwarteter Umsatzrückgang von -67,99 Prozent und ein voraussichtlicher Gewinnrückgang von -79,21 Prozent auf 5,11 Mrd. EUR werden prognostiziert. Im Vorjahr erreichte der Gewinn noch 24,59 Mrd. EUR.

In den letzten 30 Tagen hat sich der Kurs der Bank of America Aktie bereits um +13,82 Prozent verändert – Aktionäre scheinen also bereits einige Erwartungen in Bezug auf die kommenden Quartalszahlen zu haben.

Analysten schätzen den Aktienkurs für die nächsten zwölf Monate auf etwa 28,26 EUR ein – was einem potentiellen Gewinn von +4.,04 Prozent entspricht. Basierend auf den Expertenschätzungen können Anleger, die jetzt einsteigen, in einem Jahr mit einem Gewinn von +4,04 Prozent rechnen.

Die Charttechnik deutet ebenfalls auf einen positiven Kurstrend hin: Der gleitende Durchschnitt 50 bietet keinen Widerstand.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Quartalszahlen tatsächlich entwickeln und welche Auswirkungen sie auf den Aktienkurs der Bank of America haben werden. Aktionäre sollten diese Informationen als Anhaltspunkt für ihre eigenen Investitionsentscheidungen nutzen und sich nicht ausschließlich darauf verlassen. Eine genaue Analyse sowie eine individuelle Beratung sind immer empfehlenswert.

