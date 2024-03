Bank of America Aktie: Das ist ein Hammer

Weitere Suchergebnisse zu "UDR":

Das Internet hat eine große Auswirkung auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung in den sozialen Medien können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Laut einer Messung von Bank Of America ist die Diskussionsintensität langfristig unterdurchschnittlich, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Von Analysten wird die Bank Of America-Aktie derzeit als "Gut" bewertet. Es gab 9 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gibt keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zeigt ein Abwärtspotential von -0,45 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen zwei Wochen wurden vor allem negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt. Die Analyse der Meinungen und Äußerungen der Anleger in den sozialen Medien zeigt 0 Schlecht- und 8 Gut-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Im Branchenvergleich hat die Bank Of America in den letzten 12 Monaten eine Performance von 31,29 Prozent erzielt, was einer Outperformance von +26,42 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche entspricht. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Bank Of America mit einer Überperformance von 17,67 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.