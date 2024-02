Bank of America Aktie: Was für ein Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America":

Die Bank of America schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken. Mit einer Dividendenrendite von 2,83% liegt sie 136,16 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 138,99%. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor verzeichnete die Aktie der Bank of America im letzten Jahr eine Rendite von -4,54%, was 151774,25 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von -0,68% liegt. Aufgrund dieser Unterperformance bewerten Analysten die Aktie insgesamt als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Bank of America bei 29,67 USD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 33,07 USD liegt - ein Abstand von +11,46%. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 32,78 USD, was einer Differenz von +0,88% entspricht. Auf Grundlage dieser beiden Zeiträume erhält die Aktie insgesamt die Einstufung "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über die Bank of America überwiegend positiv diskutiert. An sieben Tagen überwog die positive Kommunikation, an zwei Tagen überwog die negative. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute insgesamt als "Gut" bewertet. Automatische Analysen bestätigen, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen. Daher erhält die Bank of America auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.