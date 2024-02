Bank of America Aktie: Was für ein Erfolg!

Die Bank of America-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 29,94 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 33,61 USD, was einem Unterschied von +12,26 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 33,37 USD, was einer geringen Steigerung von +0,72 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis. Insgesamt wird die Bank of America-Aktie charttechnisch als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie in den letzten Monaten nur eine schwache Aktivität hervorgebracht hat. Daher erhält die Bank of America-Aktie in diesem Bereich die Bewertung "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine negative Veränderung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Handelsbanken) wird die Bank of America-Aktie als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 10,72, was einem Abstand von 67 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 32,93 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

Im letzten Jahr erhielt die Bank of America-Aktie 9 positive, 3 neutrale und 1 negative Bewertung von Analysten, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 36,69 USD, was einer potenziellen Steigerung um 9,17 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt wird die Bank of America-Aktie aus Analystensicht als "Gut" bewertet.