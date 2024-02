Bank of America Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Je niedriger das KGV, desto günstiger erscheint die Aktie. Bank of America weist derzeit ein KGV von 10,54 auf, was 37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Bank of America weniger als der Branchendurchschnitt aus, was zu einer Einstufung als "schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt besonders positiv, was zu einer "guten" Einschätzung führt.

Die Analysteneinschätzung ergibt ebenfalls ein "gut", da die überwiegende Anzahl der Analysten eine positive Empfehlung für die Bank of America ausgesprochen hat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 36,69 USD, was eine positive Entwicklung des Aktienkurses um 7,63 Prozent prognostiziert.

Insgesamt führen die fundamentalen Kriterien, die Anleger-Stimmung und die Analysteneinschätzung zu einer Gesamtbewertung der Aktie der Bank of America als "gut".