Bank of America Aktie: Unsichere Phase vor Quartalszahlen, erwarteter Anstieg in 12 Monaten

Die Bank of America Aktie befindet sich derzeit in einer unsicheren Phase. Die Quartalszahlen werden in Kürze veröffentlicht und sowohl Aktionäre als auch Analysten sind gespannt, wie sich diese auf den Aktienkurs auswirken werden.

Die aktuellen Schätzungen deuten darauf hin, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht steigen wird. Von einem Umsatz von 22,99 Mrd. EUR wird nun ein Sprung auf 23,62 Mrd. EUR erwartet. Der Gewinn hingegen soll voraussichtlich um -1,20% auf 6,57 Mrd. EUR fallen.

Auf Jahressicht sehen die Prognosen jedoch optimistischer aus. Es wird erwartet, dass der Umsatz um +6,20 Prozent steigt und der Gewinn um +6,00 Prozent auf 25,12 Mrd. EUR ansteigt.

Es ist jedoch zu beachten, dass die aktuelle Entwicklung des Aktienkurses eher negativ ist. In den letzten 30 Tagen hat sich der Kurs um -2,62%...