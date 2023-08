Bank of America Aktie: Spannung vor 3. Quartalsbilanz - Wachstum und Kursprognosen im Blick

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America":

In nur 51 Tagen wird die Bank of America, mit Sitz in Charlotte, Vereinigte Staaten, ihre Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen. Für Aktionäre ist dies ein spannender Termin, da sie gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen warten. Zudem stellt sich die Frage, wie sich der Kurs der Bank of America Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Die Bank of America Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 214,83 Mrd. EUR und in nur noch 51 Tagen werden die neuen Quartalszahlen veröffentlicht. Analysten erwarten ein leichtes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Im 3. Quartal des letzten Jahres betrug der Umsatz noch 22,72 Mrd. EUR und nun wird mit einem Anstieg um +7,00 Prozent auf 23,37 Mrd. EUR gerechnet. Der Gewinn soll voraussichtlich um -1,20% fallen und sich auf 6,49 Mrd. EUR belaufen.

Für das Gesamtjahr...