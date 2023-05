Bank of America Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Bank Of America, die im Segment "Diversifizierte Banken" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 31.05.2023, 14:11 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 28.26 USD.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Bank Of America auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Bank Of America derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 32,71 USD, womit der Kurs der Aktie (28,26 USD) um -13,6 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 28,37 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -0,39 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Bank Of America wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An einem Tag war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Sell"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Buy"-Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Bank Of America auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Für die Bank Of America sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 11 Buc, 4 Hold, 1 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Bank Of America vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Bank Of America. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 38,81 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 37,34 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 28,26 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".