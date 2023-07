Bank of America Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America":

Für die Aktie Bank Of America stehen per 04.07.2023, 02:00 Uhr 29.2 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Bank Of America zählt zum Segment "Diversifizierte Banken".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Bank Of America einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Bank Of America jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Bank Of America mit einer Rendite von -5,86 Prozent mehr als 14 Prozent darunter. Die "Handelsbanken"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -4,4 Prozent. Auch hier liegt Bank Of America mit 1,45 Prozent darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 3,01 Prozent liegt Bank Of America 1,34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Handelsbanken" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 4,34. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.

3. Fundamental: Bank Of America ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Handelsbanken) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 8,52 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 39 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 14,04 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.