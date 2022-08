Bank of America Aktie: Ist die Aktie derzeit ein Schnäppchen?

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America":

Bank of America in der Fundamentalbewertung Die Aktie von Bank Of America gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. DennDas KGV liegt mit 8,8 insgesamt 55 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken", der 19,75 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy". Wirft die Aktie genügend Rendite ab? Die… Hier weiterlesen