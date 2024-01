Bank of America Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bank of America beträgt derzeit 8,42, was 45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken) von 15 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie der Bank of America derzeit unterbewertet ist. Daher erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte die Aktie der Bank of America eine Performance von -3,16 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 1,66 Prozent, was eine Underperformance von -4,82 Prozent im Branchenvergleich für die Bank of America bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 11,11 Prozent, wobei die Bank of America 14,27 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. In den letzten zwei Wochen ergaben statistische Auswertungen einen Überhang von Kaufsignalen. Konkret handelte es sich um 7 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Von Analysten wird die Bank of America-Aktie aktuell mit "Gut" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 9 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Bank Of America vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (36,69 USD), hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 8,98 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält die Bank of America eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.