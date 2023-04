Bank of America Aktie: Gibt es ein Ende des Abwärtstrends in Sicht?

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America":

Die Bank of America weist aktuell einen gleitenden Durchschnittskurs von 33,42 auf. Der Kurs der Aktie selbst beläuft sich auf 25,82 USD. Dabei besteht eine Distanz zum GD200 von -22,75%, was zu einer schlechten Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 31,94 und ergibt einen Abstand von -19,17%, was ebenfalls zu einer negativen Einschätzung führt.

Die Aktien der Bank of America performen schlechter im Vergleich zur Konkurrenz

Die Performance der Bank of America-Aktie lässt in den letzten zwölf Monaten zu wünschen übrig, verglichen mit anderen Unternehmen aus dem Finanzdienstleistungssektor. Mit einer Rendite von lediglich 3,15 Prozent hinkt sie dem Sektor-Durchschnitt um -18163,81 Prozent hinterher. Auch im Vergleich zu anderen Banken liegt die BofA mit -65,71 Prozent unter der...