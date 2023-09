Bank of America Aktie: Expertenoptimismus trotz negativem Kurstrend - Quartalszahlen im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America":

Die Bank of America Aktie hat in den letzten Wochen deutlich an Wert verloren. Der Kurs liegt derzeit weit unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Die Charttechnik deutet also auf einen stark negativen Kurstrend hin.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Quartalszahlen auf den Aktienkurs auswirken werden. Die Analysten sind optimistisch und prognostizieren einen Anstieg des Umsatzes um +6,30 Prozent auf Jahressicht. Auch der Gewinn soll um +6,00 Prozent steigen und positiv bleiben.

Für Aktionäre, die jetzt noch einsteigen möchten, könnten sich attraktive Renditen ergeben. Die Experten schätzen, dass der Aktienkurs innerhalb von 12 Monaten auf 32,95 EUR steigen könnte, was einem Gewinn von +24,01 Prozent entspräche.

Es bleibt jedoch wichtig zu beachten, dass dies lediglich Prognosen sind und es viele externe...