Bank of America Aktie: Erwartete Quartalszahlen und Gewinnaussichten für Aktionäre

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America":

In knapp zwei Monaten wird das Unternehmen Bank of America aus Charlotte, USA seine Quartalszahlen für das vierte Quartal bekannt geben. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz- und Gewinnzahlen erwarten? Wie entwickelt sich die Bank of America Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Es sind nur noch 57 Tage bis zur Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen der Bank of America Aktie. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 204,96 Mrd. EUR ist das Interesse von Aktionären und Analysten groß. Laut aktuellen Datenauswertungen wird erwartet, dass sich der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal deutlich erhöht. Im vierten Quartal 2022 erzielte die Bank of America einen Umsatz von 22,96 Mrd. EUR, nun wird ein Anstieg um +76,92 Prozent auf 40,62 Mrd. EUR prognostiziert. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +58,04 Prozent steigen und sich auf 10,55 Mrd. EUR belaufen.

Auf Jahressicht zeigen sich die Analysten eher optimistisch. Der Umsatz soll um +76,92 Prozent steigenfallen und der Gewinn um +58,04 Prozent auf insgesamt 40,04 Mrd. EUR anwachsen.

Im Vergleich zum Vorjahr (25,34 Mrd.) bleibt der Gewinn weiterhin positiv und wird voraussichtlich um +58,04% zunehmen.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Bank of America-Analyse von 14.11. liefert die Antwort:

Wie wird sich Bank of America jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Bank of America Aktie

Bank of America: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...