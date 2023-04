Bank of America Aktie: Analyse und Ausblick für Anleger

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America":

Die Aktie der Bank of America wird auf Basis des Relative Strength-Index als “Neutral”-Titel bewertet. Der RSI misst Auf- und Abwärtsbewegungen in verschiedenen Zeiträumen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Die Kennziffer für den RSI7 beträgt bei der Bank of America-Aktie 35,58 Punkte, was zu einer “Neutral”-Empfehlung führt. Der Wert für den RSI25 liegt bei 47,87 Punkten, weshalb hier ebenfalls eine neutrale Einstufung angebracht ist.

Chartanalyse zeigt: Kein Kaufempfehlung für Bank of America

Eine technische Analyse der Bank of America-Aktie zeigt, dass ihr gleitender Durchschnitt auf Grundlage der letzten 200 Handelstage bei 33,42 USD liegt. Im Vergleich dazu lag der letzte Schlusskurs bei 25,86 USD, was einem Unterschied von -22,63 Prozent entspricht. Dies bedeutet eine schlechte Bewertung für das...