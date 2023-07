Bank of America Aktie: +15,75% Steigerung in 6 Monaten, positive Prognose trotz fallendem Gewinn

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America":

Die Aktie hat in den letzten 6 Monaten um +15,75% zugelegt. Der GD 50 liegt aktuell bei 30,47 EUR und damit +13,04% über dem aktuellen Kurs von 26,93 EUR. Das Chartbild zeigt daher eine bullishe Tendenz.

Fazit: Die Bank of America wird in 93 Tagen ihre Quartalsbilanz vorlegen und Aktionäre sowie Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen. Die Schätzungen deuten auf ein leichtes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal hin, während der Gewinn voraussichtlich etwas fallen wird. Auf Jahressicht zeigen sich jedoch optimistischere Prognosen mit einem Anstieg des Umsatzes und Gewinns. Aktionäre reagieren bisher eher verhalten auf die Quartalsschätzungen. Analysten sehen langfristig einen positiven Trend für die Bank of America Aktie und prognostizieren einen Kursgewinn von +21,45% auf Sicht von 12 Monaten gemäß der...