Bank für Tirol und Vorarlberg Aktie: Was passiert jetzt?

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über die Bank Für Tirol und Vorarlberg in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über die Bank Für Tirol und Vorarlberg unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Bezogen auf fundamentale Kriterien erscheint die Aktie als "teuer", da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 11,31 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der genaue Abstand beträgt aktuell 57 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Handelsbanken" von 7. Aufgrund des relativ hohen KGV erhält die Aktie daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Bank Für Tirol und Vorarlberg im vergangenen Jahr eine Rendite von 17,01 Prozent erzielt, was 1,67 Prozent über dem Durchschnitt im Finanzsektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 17,72 Prozent, und die Bank Für Tirol und Vorarlberg liegt aktuell 0,71 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Bank Für Tirol und Vorarlberg wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 10,71 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Auch der 25-Tage-RSI zeigt an, dass die Aktie überverkauft ist (Wert: 10,71), was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.