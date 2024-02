Bank für Tirol und Vorarlberg Aktie: Schlimme Zeiten!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Gesamtbewegungen bezieht. Die Spanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Bank Fuer Tirol Und Vorarlberg liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Tagen, und der RSI für die Bank Fuer Tirol Und Vorarlberg liegt bei 30, was als Anzeichen für eine überverkaufte Situation gilt und daher als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Bank Fuer Tirol Und Vorarlberg in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse erzielte die Bank Fuer Tirol Und Vorarlberg in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,86 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche verzeichneten im Durchschnitt einen Anstieg von 13,47 Prozent, was bedeutet, dass die Bank Fuer Tirol Und Vorarlberg im Branchenvergleich um -2,6 Prozent unterperformt hat. Der "Finanzen"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 10,42 Prozent, und die Bank Fuer Tirol Und Vorarlberg lag 0,45 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Bank Fuer Tirol Und Vorarlberg mit einem Wert von 10,97 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der Abstand beträgt aktuell 61 Prozent, basierend auf dem durchschnittlichen KGV der "Handelsbanken"-Branche von 6. Aufgrund des verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie als "teuer" bezeichnet und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenrendite weist die Bank Fuer Tirol Und Vorarlberg mit 0,7 Prozent derzeit einen niedrigeren Wert auf als der Branchendurchschnitt (5,85%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Handelsbanken"-Branche beträgt -5. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Bank Fuer Tirol Und Vorarlberg-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.