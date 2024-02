Bank für Tirol und Vorarlberg Aktie: Am Scheideweg

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich der Aktie der Bank für Tirol und Vorarlberg. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Kommunikationsfrequenz wurden weder Zunahmen noch Abnahmen festgestellt, weshalb die Bewertung ebenfalls "Neutral" ausfällt.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet die Bank für Tirol und Vorarlberg derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Handelsbanken. Der Unterschied beträgt 5 Prozentpunkte, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur Handelsbanken-Branche hat die Aktie der Bank für Tirol und Vorarlberg in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,86 Prozent erzielt. Dies stellt jedoch eine Underperformance von -3,24 Prozent im Branchenvergleich dar. Im Vergleich zum Finanzsektor lag die Rendite bei 0,04 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Bank für Tirol und Vorarlberg derzeit überkauft ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird die Aktie als überverkauft eingestuft und erhält daher eine Bewertung als "Gut". Insgesamt wird die Aktie der Bank für Tirol und Vorarlberg somit als "Neutral" bewertet.