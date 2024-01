Bank Uticayonvtg Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die aktuelle Stimmung und Aufmerksamkeit für die Bank Of Utica wurden in den letzten Wochen analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass sich die Stimmung kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität bezüglich der Bank Of Utica gemessen, weshalb auch die Diskussionsstärke als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist die Bank Of Utica derzeit eine Rendite von 5,03 % auf. Diese liegt jedoch unter dem Branchendurchschnitt ("Handelsbanken") von 138,66 %, wodurch die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" bewertet wird.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Bank Of Utica als Neutral-Titel einzustufen ist. Dabei ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 69,53 und ein Wert für den RSI25 von 40,2, was insgesamt zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Die Analyse der Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ergab, dass die Bewertungen überwiegend neutral waren. Die Meinung der Anleger auf dieser Ebene wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft, was insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung der Bank Of Utica führt.