Bank Uticayonvtg Aktie: Was soll die Aufregung?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für die Bank Of Utica betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 40,01 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 33,87 im neutralen Bereich, was der Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating einbringt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für die Bank Of Utica in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was der Aktie erneut eine "Neutral"-Bewertung einbringt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich der Dividende weist die Bank Of Utica eine Dividendenrendite von 5,26 Prozent auf, was 133,07 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Handelsbanken" ist die Aktie daher aus heutiger Sicht eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Bank Of Utica-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen derzeit bei 361,16 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 385 USD liegt also deutlich darüber, was der Aktie eine "Gut"-Bewertung einbringt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (364,83 USD) liegt derzeit über dem letzten Schlusskurs, was erneut zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Bank Of Utica-Aktie somit für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.