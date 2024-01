Bank Uticayonvtg Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Bank Of Utica-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt aktuell 56, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 51,53 ebenfalls neutral. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Bank Of Utica.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Bank Of Utica-Aktie bei 355,01 USD und ist damit 2,72 Prozent unter dem GD200 (364,92 USD). Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 357,5 USD, was einem Abstand von -0,7 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite der Bank Of Utica beträgt derzeit 5,03 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche ergibt sich eine Differenz von -133,95 Prozent. Aufgrund dieser Ergebnisse erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Anleger-Sentiment für die Bank Of Utica-Aktie zeigt keine starken positiven oder negativen Ausschläge in den sozialen Medien. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Bank Of Utica beschäftigt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Insgesamt werden also der RSI, die technische Analyse, die Dividendenrendite und das Anleger-Sentiment als "Neutral" bewertet.