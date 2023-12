Bank Uticayonvtg Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die Aktie der Bank Of Utica wird anhand verschiedener Faktoren bewertet. Einer dieser weichen Faktoren ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten zeigte die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine "Neutral"-Einstufung hin. Somit wird die Bank Of Utica insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index, kurz RSI, wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für die Bank Of Utica liegt auf 7-Tage-Basis bei 37,55 Punkten und auf 25-Tage-Basis bei 41,35 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Bank Of Utica-Aktie ein Durchschnitt von 366,64 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 362 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt aktuell 5, was zu einer negativen Differenz von -133,67 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" führt. Aus diesem Grund erhält die Bank Of Utica eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.