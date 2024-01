Bank Utica N Y Aktie: Wer hätte das gedacht?

Weitere Suchergebnisse zu "Bank Utica Ny":

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Bank of Utica als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 69,53, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 40,2 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Dividendenrendite von Bank of Utica liegt derzeit bei 5,03 %. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 138,66 % ("Handelsbanken") ist diese Rendite niedriger. Mit einer Differenz von lediglich 133,63 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich festhalten, dass sich die Stimmung für Bank of Utica in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Ebenso zeigt die Diskussionsstärke keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Bank of Utica derzeit auf 366,21 USD, während der Aktienkurs selbst bei 365 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -0,33 % und führt zur Bewertung "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 357,83 USD, wodurch die Aktie aus dieser Sicht einen Abstand von +2 % aufweist und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".