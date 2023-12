Bank Utica N Y Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "Bank Utica Ny":

Die Bank Of Utica weist eine Dividendenrendite von 5,03 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 138,31 Prozent liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" in dieser Kategorie im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Bank Of Utica als "Neutral" eingestuft. Der 7-Tage-RSI beträgt 35,82 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Ebenso zeigt der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 41,98 eine neutrale Positionierung, wodurch die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet wird.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator betrachtet, um den Trend eines Wertpapiers zu bestimmen. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt zeigen eine ähnliche Entwicklung des letzten Schlusskurses, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Bank Of Utica führt.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über die Bank Of Utica. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der Häufigkeit und Intensität der Diskussionen.

Zusammenfassend wird die Bank Of Utica in verschiedenen Kategorien mit einem "Neutral"-Rating versehen, was auf eine stabile und ausgeglichene Positionierung des Unternehmens hinweist.