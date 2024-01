Bank Utica N Y Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Weitere Suchergebnisse zu "Bank Utica Ny":

Die Bank Of Utica verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 5,03 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik. In technischer Hinsicht wird der aktuelle Kurs der Bank Of Utica als "Neutral" bewertet, da er 2,72 Prozent unter dem GD200 liegt, während der GD50 einen Kurs von 357,5 USD aufweist, was einen Abstand von -0,7 Prozent bedeutet. Das Sentiment und der Buzz um die Aktie zeigen keine signifikante Veränderung, weshalb die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet wird. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage liegt bei 56 bzw. 51,53, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie also aufgrund der Dividendenrendite, der technischen Analyse, des Sentiments und des RSI als "Neutral" eingestuft.