Bank Utica N Y Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Bank Utica Ny":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Bank Of Utica ist derzeit neutral. In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen weder positiv noch negativ über das Unternehmen diskutiert. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die die Anleger interessierten. Aufgrund dieser neutralen Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die Dividende weist die Bank Of Utica derzeit eine Dividendenrendite von 4,04 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 138,65 % als niedrig eingestuft wird. Die Differenz von 134,61 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung als "Schlecht" bezüglich der Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bank Of Utica zeigt eine Ausprägung von 15,49 und einen RSI25-Wert von 7,95, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Der RSI wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten und die Auf- und Abwärtsbewegungen zu normieren.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Aktie der Bank Of Utica. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein neutrales langfristiges Bild über die Stimmungslage, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt erhält die Bank Of Utica basierend auf dem Anleger-Sentiment, der Dividendenrendite, dem RSI und dem langfristigen Stimmungsbild eine neutrale Bewertung.